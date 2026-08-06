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06.08.2026 06:37:00
MARUI GROUP gewährte Anlegern Blick in die Bücher
MARUI GROUP liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MARUI GROUP die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.63 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MARUI GROUP ein EPS von 0.610 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2.60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 454.1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 466.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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