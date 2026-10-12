Maruhachi Warehouse gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Maruhachi Warehouse präsentierte am 09.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 20.37 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 21.05 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.25 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0.66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.24 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch