MARUHACHI hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MARUHACHI hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 53.18 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10.55 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7.14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.19 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2.98 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch