Maruha Nichiro Seafoods,: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Maruha Nichiro Seafoods, hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 23.71 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 39.40 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6.80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 273.10 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 291.68 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch