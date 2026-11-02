Marufuji Sheet Piling: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Marufuji Sheet Piling hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 26.15 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Marufuji Sheet Piling ein EPS von 15.00 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Marufuji Sheet Piling 8.80 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3.12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9.08 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch