Marudai Food verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Marudai Food lud am 06.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 42.16 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 58.06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 60.53 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 59.38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch