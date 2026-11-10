Marudai Food informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Marudai Food hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 21.90 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 72.42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0.58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 61.26 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 60.91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch