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14.09.2026 06:37:00
Maruchiyo Yamaokaya: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Maruchiyo Yamaokaya hat am 11.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 47.09 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 33.00 JPY je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16.57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.81 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 10.13 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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