Maruchiyo Yamaokaya öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Maruchiyo Yamaokaya hat am 12.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 56.84 JPY. Im letzten Jahr hatte Maruchiyo Yamaokaya einen Gewinn von 50.23 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 11.39 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.31 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch