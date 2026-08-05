Marubeni öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Marubeni präsentierte in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.37 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.97 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch