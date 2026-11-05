Marubeni gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Marubeni hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 93.39 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 91.76 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 2’570.90 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Marubeni 2’039.64 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch