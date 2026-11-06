Marubeni: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Marubeni hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0.59 USD gegenüber 0.620 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.14 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.83 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch