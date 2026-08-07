Martinrea International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Martinrea International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.61 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Martinrea International 0.520 CAD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Martinrea International in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5.88 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.20 Milliarden CAD im Vergleich zu 1.28 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch