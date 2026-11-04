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04.11.2026 13:00:25
Martin Marietta Materials, Inc. Bottom Line Retreats In Q3
(RTTNews) - Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) announced a profit for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $256 million, or $3.94 per share. This compares with $414 million, or $6.85 per share, last year.
Excluding items, Martin Marietta Materials, Inc. reported adjusted earnings of $5.47 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 28.3% to $2.369 billion from $1.846 billion last year.
Martin Marietta Materials, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $256 Mln. vs. $414 Mln. last year. -EPS: $3.94 vs. $6.85 last year. -Revenue: $2.369 Bln vs. $1.846 Bln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 7.750 B To $ 7.850 B
Non-GAAP EPS is from continuing operations
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Martin Marietta Materials Inc.
Analysen zu Martin Marietta Materials Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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