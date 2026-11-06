Martin Marietta Materials: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Martin Marietta Materials hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.94 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6.85 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28.33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.37 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1.85 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch