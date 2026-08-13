Martela Oy (A) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Martela Oy (A) stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0.23 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0.090 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 40.99 Prozent auf 14.5 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24.6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch