Martela Oy (A): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Martela Oy (A) stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.30 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0.090 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 11.8 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 42.79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch