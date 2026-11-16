Marsons präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Marsons hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.77 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.530 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Marsons im vergangenen Quartal 965.5 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 61.45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Marsons 598.1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch