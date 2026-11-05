|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Anleger nicht überzeugt
|
05.11.2026 09:58:00
Maersk-Aktie unter Druck: Anleger hatten offenbar noch mehr erwartet
Die Reederei blickt dank hoher Transportpreise noch zuversichtlicher auf das laufende Geschäftsjahr. An der Börse sorgt die erneute Prognoseanhebung allerdings für eine überraschend negative Reaktion.
Hohe Frachtraten stützen die Geschäftsentwicklung
Maersk geht davon aus, dass die Transportpreise weiterhin hoch bleiben, und hatte entsprechend im September neue Schiffe geordert. Angefangen bei der Corona-Pandemie über Angriffe der Huthis auf Schiffe im Roten Meer bis hin zum Iran-Krieg gibt es seit Jahren immer wieder Probleme in den globalen Lieferketten, was die Nachfrage nach Containern erhöht und die Frachtraten steigen lässt. Auch wenn einige der Störungen mittlerweile abgeklungen sind, dürften die Preise nach Einschätzung der Reederei auf hohem Niveau bleiben. Unter anderem auch, weil Investitionen etwa in Häfen ausgeblieben sind, was die Kapazitäten zusätzlich verknappt.
Operativer Gewinn steigt deutlich
Im dritten Quartal stieg der operative Gewinn (Ebit) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 160 Prozent auf fast 3,3 Milliarden Dollar. Unterm Strich war der Nettogewinn von fast 3 Milliarden Dollar knapp dreimal so hoch wie vor einem Jahr. "Unsere Flotte war voll ausgelastet, und auf einigen Routen überstieg die Nachfrage den verfügbaren Laderaum", sagte Chef Vincent Clerc laut Mitteilung.
Die Aktie von Moller-Maersk rutschte in Dänemark zeitweise um 7,97 Prozent auf 19.960 DKK ab.
KOPENHAGEN (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
|
05.11.26
|Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S (B) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.08.26
|Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
|12.10.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Equal Weight
|Barclays Capital
|14.05.25
|A.P. Moeller - Maersk A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.25
|A.P. Moeller - Maersk A-S Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|A.P. Moeller - Maersk A-S Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX deutlich schwächer -- Wall Street auf Erholungskurs -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.