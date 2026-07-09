Maersk-Aktie rutscht ab: Reederei kehrt zum Suezkanal zurück

Nach der erfolgreichen Fahrt des Frachters "Majestic Maersk" durch das Rote Meer werde das Unternehmen wieder die schnellste und effizienteste Route zwischen Indien, dem Nahen Osten und der US-Ostküste nutzen, teilte Moller-Maersk am Donnerstag mit. Dadurch verkürze sich die Transitzeit bei Fahrten in Richtung Westen um durchschnittlich 7 Tage, bei Fahrten in Richtung Osten um durchschnittlich 14 Tage.

Wegen Angriffen der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz auf Handelsschiffe vor der jemenitischen Küste haben Maersk und andere Reedereien ihre Schiffe auf einem langen Umweg um Afrika herum fahren lassen. Maersk versicherte, die Reederei beobachte die Sicherheitslage im Nahen Osten jetzt sehr genau und habe Notfallpläne vorbereitet. Nötigenfalls werde man die Schiffe erneut um das Kap der Guten Hoffnung herum statt durch den Suezkanal fahren lassen. Die Sicherheit von Besatzung, Schiffen und Fracht habe Vorrang.

Die Papiere von Moller-Maersk geben im Handel in Kopenhagen zeitweise um 2,88 Prozent ab auf 15.985 DKK.

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KOPENHAGEN (awp international)