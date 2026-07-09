A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie 906020 / DK0010244508
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09.07.2026 16:57:37
Maersk-Aktie rutscht ab: Reederei kehrt zum Suezkanal zurück
Die Grossreederei Maersk lässt ihre Schiffe wieder durch den Suezkanal und das Rote Meer fahren.
Wegen Angriffen der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz auf Handelsschiffe vor der jemenitischen Küste haben Maersk und andere Reedereien ihre Schiffe auf einem langen Umweg um Afrika herum fahren lassen. Maersk versicherte, die Reederei beobachte die Sicherheitslage im Nahen Osten jetzt sehr genau und habe Notfallpläne vorbereitet. Nötigenfalls werde man die Schiffe erneut um das Kap der Guten Hoffnung herum statt durch den Suezkanal fahren lassen. Die Sicherheit von Besatzung, Schiffen und Fracht habe Vorrang.
Die Papiere von Moller-Maersk geben im Handel in Kopenhagen zeitweise um 2,88 Prozent ab auf 15.985 DKK.
/roy/DP/jha
KOPENHAGEN (awp international)
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