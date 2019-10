Marshmello et Lana Del Rey parmi les têtes d'affiche des concerts d'après-course de Yasalam le jeudi et le samedi soir pendant le Grand Prix d'Abou Dabi 2019

ABOU DABI, ÉAU, 3 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Le circuit Yas Marina et FLASH Entertainment ont annoncé des stars internationales de la musique qui feront la une des concerts après-course de Yasalam le jeudi et le samedi soir dans le cadre du Grand prix de Formule 1 ETIHAD AIRWAYS D'ABOU DABI 2019.

DJ Marshmello secouera la foule lors du premier concert en direct qui aura lieu à L'Arena de l'île de Yas (du arena Yas Island), le jeudi 28 novembre, tandis que la chanteuse et compositrice américaine Lana Del Ray se produira sur scène le samedi 30 novembre.

L'annonce de la présence de Marshmello et de Lana Del Rey vient s'ajouter aux têtes d'affiche déjà annoncées et complète l'édition de cette année des concerts d'après-course de Yasalam, avec Travis Scott sur scène le vendredi 29 novembre et The Killers le dimanche 1er décembre.

Marshmello est l'un des plus grands DJ au monde, avec plus de 2 milliards de lectures sur Spotify à lui seul et 40 millions d'auditeurs mensuels connectés à la plateforme en ligne, tandis que Lana Del Rey présentera pour la toute première fois ses chansons uniques très stylisées, romantiques et stimulantes à la capitale des ÉAU.

Saluée comme un talent exceptionnel par les critiques de musique, Lana s'est imposée sur la scène musicale internationale avec son célèbre album Born To Die, sorti en 2012. L'album qui mélange glamour et mélancolie s'est inspiré de la culture pop américaine, et a connu un vif succès dans le monde entier.

Avec les amateurs de musique de tous âges fans de Marshmello, Travis Scott, Lana Del Rey et The Killers, les concerts d'après-course de Yasalam de cette année seront certainement un grand succès pour les visiteurs qui se rendront au Grand Prix d'Abou Dabi.

Al Tareq Al Ameri, CEO, Yas Marina Circuit, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer les deux dernières têtes d'affiche d'envergure mondiale et de finaliser ainsi l'organisation de nos quatre incroyables soirées de musique live avec les concerts d'après-course de Yasalam.

Marshmello et Lana Del Rey viennent finaliser un étonnant éventail d'artistes internationaux qui séduiront les amateurs de musique de tous âges, nationalités et goûts. En plus de la présence sur scène de Travis Scott et The Killers, l'édition 2019 des concerts d'après-course de Yasalam semble être la plus ambitieuse jamais organisée. »

Les billets sont disponibles sur www.yasmarinacircuit.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1004956/Lana_Del_Rey.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1004957/Marshmello.jpg