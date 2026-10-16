Marsh McLennan Cos präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Marsh McLennan Cos hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.69 USD. Im Vorjahresviertel hatte Marsh McLennan Cos 1.51 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Marsh McLennan Cos im vergangenen Quartal 6.86 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Marsh McLennan Cos 6.37 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch