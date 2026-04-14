|
14.04.2026 14:38:06
Marsh CFO Mark McGivney To Take On Additional Role Of COO
(RTTNews) - Marsh & McLennan Companies, Inc. (MRSH), an insurance and consulting company, Tuesday announced that its Chief Financial Officer, Mark McGivney will assume additional roles of Chief Operating Officer and Executive Vice President of the firm, effective April 15.
McGivney has been the company's finance chief for over a decade and had joined the insurance and consulting firm in 2007. Previously he has served as the Chief Operating Officer and Chief Financial Officer of Mercer.
Marsh CEO John Doyle said, "Mark has been instrumental in the success and performance of Marsh for nearly 20 years. As CFO, he supported the design and execution of our strategy, and in his expanded role, he will help drive forward company priorities at an even greater pace and scale in a complex macroenvironment. "
In pre-market activity, MRSH shares were trading at $172.10, down 0.81% on the New York Stock Exchange.
Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge:
Handwerk boomt durch KI-Wandel
Warum Ausbildungsanbieter wie Lincoln Educational Services und Universal Technical Institute profitieren könnten – und weshalb klassische Berufe wieder gefragt sind.
Glücksspiel-Aktien im Check
Ist jetzt ein Einstiegszeitpunkt bei MGM Resorts International? Chancen durch Expansion nach Japan & Dubai – aber auch Risiken durch schwaches Las-Vegas-Geschäft.
☁️ Tech & KI – Chance oder Risiko?
Wie Amazon trotz massiver Investitionen weiterhin spannend bleibt – und warum hohe Ausgaben kurzfristig auf die Gewinne drücken könnten.
Value-Chancen in Japan
Warum Nippon Television Holdings laut Value-Investoren stark unterbewertet sein könnte – trotz struktureller Probleme im TV-Markt.
Pharma & Spezialisten aus Japan
Ein Blick auf Shionogi & Co. – stark positioniert in Nischen wie HIV und resistente Keime.
Turnaround-Kandidaten im Gesundheitssektor
Warum UnitedHealth Group und Humana nach Kursverlusten wieder interessant sein könnten.
Deutsche Autoaktien als Value-Chance?
Sind Volkswagen und BMW langfristig unterschätzt – trotz aktueller Probleme?
Portfolio-Strategie & Diversifikation
Warum viele Depots zu stark auf die USA fokussiert sind – und welche Rolle ein globaler ETF spielen kann.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: SMI fester -- DAX nimmt 24'000-Punkte-Marke ins Visier -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Nikkei zieht deutlich an
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz.