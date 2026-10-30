Mars Engineering legte Quartalsergebnis vor

Mars Engineering hat am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 89.07 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 91.45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.69 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 4.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch