Marriott Vacations Worldwide gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Marriott Vacations Worldwide hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 2.24 USD gegenüber -0.070 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.37 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8.23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.26 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch