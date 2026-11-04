Marriott präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Marriott äusserte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Marriott hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3.04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2.67 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 7.01 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 7.95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.49 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch