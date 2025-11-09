|
09.11.2025 16:29:50
Marriott International Ends Sonder Licensing Agreement; Updates 2025 Room Growth Forecast
(RTTNews) - Marriott International Inc. (MAR) announced that its licensing agreement with Sonder Holdings Inc. (SOND) is no longer in effect due to Sonder's default. As a result, Sonder is no longer affiliated with Marriott Bonvoy, and its properties have been removed from Marriott's booking channels, including marriott.com, the Marriott Bonvoy App, and Marriott's global reservation centers.
Following the removal of Sonder rooms from its system, Marriott said it now expects its net rooms growth for 2025 to approach 4.5%. The company confirmed that all other outlook metrics provided on November 4, 2025, remain unchanged.
Marriott emphasized that its immediate priority is supporting guests currently staying at Sonder properties and those with upcoming reservations. The company will be reaching out to guests who booked directly through Marriott channels to assist with their reservation and booking needs. Guests who made reservations via third-party online travel agencies are advised to contact those platforms directly. Marriott reaffirmed its commitment to minimizing disruption to travelers' plans.
Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – mit Tim Schäfer
Ist der Hype um Abnehmspritzen wie bei Novo Nordisk und Eli Lilly vorbei – oder stehen wir erst am Anfang einer langfristigen Revolution im Gesundheitswesen? 💉📉
Im heutigen Gespräch mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia sprechen wir über die spannendsten Pharmawerte 2025. Neben den Abnehmspritzen blicken wir auch auf klassische Pharma-Giganten wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, AstraZeneca und GSK. Tim analysiert Übertreibungen, Rücksetzer und langfristige Chancen für Buy-and-Hold-Strategien – mit Fokus auf Dividende, KGV und Krisenresistenz.
💬 Was ist vom Abnehmtrend langfristig zu halten?
💬 Welche Pharma-Aktien sind aktuell unterbewertet?
💬 Was spricht für konservative Dividendenwerte im Gesundheitssektor?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht wenig bewegt ins Wochenende -- DAX schliesslich mit Abgaben -- Wall Street beenden Handel uneins -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.