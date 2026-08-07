Marqeta stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Marqeta lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.010 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Marqeta mit einem Umsatz von insgesamt 176.0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 150.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 17.03 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch