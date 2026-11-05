Marqeta legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Marqeta hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.09 USD gegenüber -0.030 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Marqeta in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 176.2 Millionen USD im Vergleich zu 163.3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch