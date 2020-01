Marktreport - Strukturierte Produkte

SIX veröffentlicht den. Er richtet sich an alle Investoren, Marktteilnehmer und an die interessierte Öffentlichkeit. Er gibt einen umfassenden Einblick in Handel, Trends und deren Veränderungen im Schweizer Markt für Strukturierte Produkte. SIX leistet damit einen wertvollen Beitrag zur Erhöhung der Transparenz in diesem Markt.

Der Strukturierte Produkte Marktreport gibt mittels übersichtlichen Listen und Grafiken Auskunft über die monatliche Entwicklung von Handelsumsatz, bestperformende Produkte pro Kategorie, Anzahl Transaktionen, Neulistings und handelbare Produkte.

Der Strukturierte Produkte Marktreport wird jeweils monatlich für Sie aufbereitet und steht auf unserer Webseite kostenlos zur Verfügung.

Hier finden Sie die aktuelle Ausgabe