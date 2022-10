MARKT/Wall Street mit Zinssorgen leichter erwartet

Die Euphorie vor dem Wochenende lässt am Montag an der Wall Street bereits wieder nach. Der Aktienterminmarkt deutet einen leichteren Beginn am Kassamarkt an. Im Vorfeld der näher rückenden Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch herrscht unter Anlegern kein Kaufinteresse. Am Markt geht die Sorge um, die jüngste Annahme des Marktes, die Fed könnte ihren Zinserhöhungspfad per Dezember abflachen, könne möglicherweise eine Fehleinschätzung gewesen sein. Sollte die Fed keine entsprechenden Hinweise auf einen weniger straffen geldpolitischen Kurs aussenden, müsste ein Teil des jüngsten Börsenoptimismus ausgepreist werden, heisst es.

"Der Markt hofft, dass die Federal Reserve; ähnlich wie die EZB, eine kleine Andeutung zur Tempoverlangsamung der schrittweisen Zinserhöhungen machen wird", sagt Chefmarktstratege Edward Park von Brooks Macdonald. Negativ bewerten Händler zudem die Entwicklung in China, wo jüngst ausgeweitete Covid-19-Massnahmen das ohnehin schon schwache Wirtschaftswachstum weiter ausbremsen könnten. Eine klare Indikation für diese Sicht liefern die Einkaufsmanagerindizes, die für den verarbeitenden Sektor wie auch für das nicht-verarbeitende Gewerbe für Oktober ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung andeuten. Schwache Daten werden zudem aus Chicago erwartet, auch dieser Einkaufsmanagerindex dürfte eine Kontraktion anzeigen.

