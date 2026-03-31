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31.03.2026 19:27:36
Markt: Wall Street legt deutlich zu - Hoffnung auf Iran-Deal treibt Kurse
New York (awp/afp) - Die US-Börsen haben am Dienstag zur Tagesmitte (Ortszeit) kräftig zugelegt. Berichte über eine mögliche Entspannung im Iran-Konflikt sorgten für eine deutliche Erholungsrally, nachdem die Märkte zuletzt stark unter Druck gestanden hatten.
Der Dow Jones gewann im Verlauf rund 2,1 Prozent oder zeitweise fast 1000 Punkte. Der technologielastige Nasdaq sprang um mehr als 3,3 Prozent nach oben, während der breite S&P 500 etwa 2,5 Prozent zulegte.
Auslöser waren Medienberichte, wonach sowohl der Iran als auch die USA Bereitschaft zu einer Beendigung der Kampfhandlungen signalisiert hätten. Marktteilnehmer sprachen von einer klassischen Erleichterungsrally.
Besonders Technologiewerte, die zuletzt stark gefallen waren, legten deutlich zu. Trotz der Kursgewinne blieb die Lage angespannt: Hohe Ölpreise und Unsicherheit über den weiteren Kriegsverlauf lasten weiterhin auf den Märkten.
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