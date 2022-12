MARKT USA/Zurückhaltung vor Zinsentscheid der US-Notenbank

Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Tag der Fed-Entscheidung starten. Mit Spannung wird auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank um 20 Uhr MEZ gewartet. Nach zuletzt vier Anhebungen um 75 Basispunkte geht der Markt inzwischen mehrheitlich davon aus, dass die Notenbanker etwas den Fuss vom Gas nehmen werden und eine weitere Erhöhung um 50 Basispunkte beschliessen werden. Diese Erwartungen hatten die jüngst veröffentlichten US-Erzeuger- und vor allem die Verbraucherpreise weiter verstärkt. So hat der Inflationsdruck in den USA im November deutlicher nachgelassen als erwartet, die Verbraucherpreise verzeichneten den fünften Rückgang in Folge.

Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell wenig verändert. Im Vorfeld der Zinsentscheidung dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es. "Die schwächer als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten schickten die Aktien nach oben und den US-Dollar nach unten, aber der S&P-500 konnte die wichtigsten Widerstände nicht überwinden, da die Anleger wissen, dass der Fed-Vorsitzende Jerome Powell die Freude am Markt bei seiner heutigen Pressekonferenz beenden könnte", sagt Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin bei Swissquote Bank.

Stephen Innes, geschäftsführender Partner bei SPI Asset Management, merkt an, dass zumindest die jüngsten Inflationszahlen einen Abwärtstrend erkennen liessen. Aber auch er zeigt sich besorgt, dass die Fed eine dovishe Tendenz vermeiden könnte.

Bei den Einzelwerten zeigen sich die Aktien von ABM Industries mit einem Abschlag von 1,6 Prozent. Der Gebäudedienstleister hatte einen Ausblick für das Gesamtjahr abgegeben, der unter den Erwartungen der Wall Street lag. Die ausserdem berichteten Viertquartalszahlen fielen knapp über den Erwartungen aus. Braze verlieren 4,9 Prozent. Der Anbieter von Plattformen zur Kundenbindung hatte einen deutlich höheren Verlust ausgewiesen, wenngleich er auf bereinigter Basis ebenso etwas besser als befürchtet ausfiel. Auch der Umsatz fiel etwas besser als geschätzt aus.

