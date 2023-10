MARKT USA/"Willkommen im vierten Quartal": Aktien gut behauptet erwartet

Für den Start an den US-Börsen am Montag, zugleich zum Start in das letzte Quartal des Jahres, zeichnen sich kleine Gewinn ab. Weil die Jahresschlussperiode traditionell als eine Phase gilt, in der Aktien gut laufen - insbesondere mit Blick auf das Jahresende, könnten die Akteure wieder risikofreudiger unterwegs sein. "Willkommen im vierten Quartal. Die Märkte sind erleichtert, dass der September und damit auch das dritte Quartal zu Ende sind, nachdem die zweite Hälfte des Quartals nach dem viel versprechenden Juli schwierig war", sagt Jim Reid, Stratege bei der Deutschen Bank.

Mit einem Minus von 4,9 Prozent für den S&P-500-Index war der September der schwächste Monat des bisherigen Jahres, begleitet von einem Anstieg der Renditen auf die höchsten Niveaus seit 2007 und einer beharrlich hohen Inflation und der Aussicht auf länger erhöht bleibende Zinsen.

Für Erleichterung sorgt, dass auf den letzten Drücker eine Haushaltssperre des Staates vermieden werden konnte, weil der US-Kongress einen Übergangshaushalt verabschiedete. Der stellt zwar die Finanzierung der Bundesbehörden sicher, aber auch nur bis zum 17. November.

Der Stimmung zuträglich ist auch, dass die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe Chinas im September zum ersten Mal seit sechs Monaten wieder zugenommen hat. Aus den USA wird nach Beginn des Aktienhandels der ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes berichtet. Er wird weiter im Schrumpfungsbereich gesehen mit einem Wert von 48,0, nach 47,6 im Vormonat.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/err

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2023 06:18 ET (10:18 GMT)