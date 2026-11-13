|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.11.2026 11:30:43
MARKT USA/Wenig Bewegung erwartet - Microsoft-Aktie fällt
Die Wall Street dürfte sich zum Wochenausklang kaum von der Stelle bewegen. Der Future auf den S&P-500 legt um 0,2 Prozent zu, und für den Nasdaq-Future geht es um 0,1 Prozent nach unten. Damit dürften die Nvidia-Entwicklungen rund um den Rücktritt von CEO Jensen Huang nicht weiter auf das Sentiment drücken. Sie werden eher als "hausgemachtes" Problem gesehen, heisst es. Die Nvidia-Aktie erholt sich vorbörslich um 2,5 Prozent.
Daneben dominiert das Thema Inflation. Hier wird mit Spannung auf die US-Erzeugerpreise für Oktober am Nachmittag geschaut. Unerwartet hohe US-Inflationsdaten und Äusserungen von Fed-Gouverneur Christopher Waller zu Wochenbeginn hatten die Wetten auf eine Zinserhöhung wieder beflügelt. Diese Erwartungen wurden durch einen erneuten Anstieg der Ölpreise am Vortag weiter untermauert, nachdem US-Präsident Donald Trump sagte, die USA bräuchten kein Abkommen mit dem Iran. Laut LSEG preist der Markt aktuell eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember und eine 10-prozentige Wahrscheinlichkeit für einen Schritt um 50 Basispunkte ein.
Bei den Einzelwerten fallen die Microsoft-Aktien um 2,3 Prozent. Microsoft-Dienste wie Outlook und Teams sind derzeit weltweit gestört. Ein Sprecher des Unternehmens sagte, Microsoft arbeite daran, die Probleme, die Microsoft-365-Dienste wie die KI-Software Copilot beeinträchtigen, zu beheben, und die Dienste so schnell wie möglich wiederherzustellen. "Wir haben keine Anzeichen für einen Cyber-Angriff", fügte der Sprecher hinzu.
Cisco Systems hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben, nachdem Umsatz und Gewinn im jüngsten Quartal sprunghaft gestiegen sind. Getrieben wurde diese Entwicklung durch eine hohe Nachfrage im Markt für agentische Künstliche Intelligenz. Auf den Kurs drücken allerdings sinkende Margen. Zudem nutzen viele Anleger nach der starken Entwicklung der Aktie im Jahresverlauf die Zahlen für Gewinnmitnahmen, heisst es. Der Kurs fällt um 2,6 Prozent.
Applied Materials zeigen sich wenig verändert. Der Halbleiterkonzern hat im vierten Geschäftsquartal einen sprunghaften Anstieg von Gewinn und Umsatz verzeichnet. Angetrieben wurde das Wachstum von der durch Künstliche Intelligenz (KI) befeuerten Nachfrage nach Halbleiterdienstleistungen.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/uxd
(END) Dow Jones Newswires
November 13, 2026 05:30 ET (10:30 GMT)
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cisco Inc.
|
13.11.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Cisco Aktie News: Cisco am Freitagabend im Tiefenrausch (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones schwächelt (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 verliert (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Mittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Cisco Inc.
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Applied Materials am 13.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.