Amgen Aktie 907582 / US0311621009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.09.2026 12:19:42
MARKT USA/Wall Street vor wenig verändertem Start - Amgen wohl sehr schwach
Nach der Feiertagspause zum Wochenauftakt dürften die US-Börsen am Dienstag wenig verändert starten. Der Aktienterminmarkt deutet für die Nasdaq einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt an, der breiter gefasste S&P-500 dürfte knapp behauptet in die Sitzung gehen. Als Bremsklotz des Aktienmarktes fungieren die Ölpreise, Brent nähert sich wieder der Marke von 100 Dollar pro Fass an und notiert auf dem höchsten Stand seit Juli. Bereits am Vortag waren die Ölpreise gestiegen als Reaktion auf neue Angriffe des Iran bzw. der USA. Nun zirkulieren Berichte über Drohnen- und Raketenangriffe auf saudische Ölinfrastruktur im Südwesten des Landes nahe der jemenitischen Grenze durch die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen.
"Die Märkte preisen zunehmend einen langwierigen Konflikt im Nahen Osten ein", urteilen die Analysten von Goldman Sachs. Befürchtungen, die US-Notenbank könnte noch in diesem Monat die Zinsen anheben, belastet die Wall Street wie schon am vergangenen Freitag ebenfalls. Die anziehenden Ölpreise befeuern zudem die Inflationssorgen und hieven die Anleiherenditen nach oben - gerade im Vorfeld der in dieser Woche anstehenden Preisdaten in den USA.
Amgen fallen im vorbörslichen Geschäft um 5,1 Prozent und dürften daher den Dow-Jones-Index stärker ins Minus drücken. Der schweizerische Konkurrent Novartis meldete für eine Spätphasenstudie seines experimentellen Herz-Kreislauf-Medikaments Pelacarsen einen Misserfolg. Das verheisst nichts Gutes für Amgens eigenes Herz-Kreislauf-Medikament Olpasiran. "Da der Markt bereits eine Erfolgswahrscheinlichkeit von über 65 Prozent einpreist, überrascht es uns nicht, dass die Aktie fällt (...)", erläutert Cantor-Analyst Carter Gould mit Blick auf Novartis.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 08, 2026 06:20 ET (10:20 GMT)
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amgen Inc.
|
16:00
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
16:00
|Verluste in New York: NASDAQ Composite sackt zum Start des Dienstagshandels ab (finanzen.ch)
|
16:00
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 sackt zum Start ab (finanzen.ch)
|
12:19
|MARKT USA/Wall Street vor wenig verändertem Start - Amgen wohl sehr schwach (Dow Jones)
|
07.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amgen-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Verluste in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Amgen Inc.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI tiefrot - Novartis bremst erneut -- DAX tiefer - 26'000 Punkte im Blick -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigt sich etwas leichter. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.