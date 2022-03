MARKT USA/Wall Street vor Gewinnmitnahmen nach Vortagesrally

Nach der Erholung des Vortages deutet der Aktienterminmarkt in den USA Verluste an. Diese dürften aber nur einen Teil der Vortagesaufschläge eliminieren. Etwas belastet wird die Wall Street vom ergebnislosen Verlauf des Treffens der Aussenminister Russlands und der Ukraine, auf das der Markt am Vortag grosse Hoffnungen gesetzt hatte. Immerhin wollen die Aussenminister Sergej Lawrow und Dmytro Kuleba weiterverhandeln. "Gestern gab es diese Rally und schon sind Gewinnmitnahmen zu beobachten. Es gibt sehr wenig Überzeugung in diesem Markt", sagt Marktstrategin Agnes Belaisch vom Barings Investment Institute.

Auch von anderer Seite ist zu vernehmen, dass die Erwartungen an das Aussenministertreffen überzogen gewesen seien. Diese erkläre die nur verhaltenen Verluste, die sich am Kassamarkt andeuteten. Denn was bleibe, sei der Umstand, dass beide Kriegsparteien von ihren Maximalforderungen abgerückt seien. Als Belastung für den Aktienmarkt wirkt hingegen der wieder steigende Erdölpreis, der am Vortag deutlich nachgegeben hatte. Händler sehen in den explodierenden Ölpreisen einen Inflationstreiber und eine Konjunkturbremse. Bei den Verbraucherpreisen für Februar, die im Tagesverlauf veröffentlicht werden, rechnen Volkswirte daher mit einem scharfen Anstieg. Sollte es so kommen, dürften Anleger einen grossen Zinsschritt von 50 Basispunkten bei der anstehenden US-Notenbanksitzung einpreisen. Dies dürfte die Aktienkurse belasten, heisst es.

