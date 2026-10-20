MARKT USA/Wall Street vor Abgaben - Warten auf SpaceX-Zahlen

Die Erholung am Vortag vor allem im Technologiesektor scheint an der Wall Street keinen Trend zu setzen. Denn der Aktienterminmarkt deutet am Dienstag einen etwas leichteren Handelsbeginn am Kassamarkt an. Die Sorgen rund um Künstliche Intelligenz (KI) sind wieder in den Vordergrund gerückt, nachdem die Sektorwerte am Vortag die Erholung angeführt hatten. Bereits in Asien setzten die Titel negative Impulse. AMD verlieren vor der Startglocke 1,5 Prozent, Intel 1,3 Prozent, Nvidia 0,2 Prozent, Micron Technology 2,5 Prozent und Marvell Technology 2,2 Prozent. "Technologieaktien stehen erneut unter Druck, da Investoren die Nachhaltigkeit der von KI getriebenen Aktienrally vor einer entscheidenden Berichtswoche neu bewerten", heisst es bei Tickmill Group. Zuletzt wieder gestiegene Anleiherenditen sorgen für ein schwieriges Marktumfeld für die zinsreagiblen Sektorwerte.

Auch die steigenden Ölpreise trüben die Stimmung, nicht nur im Technologiebereich. Händler wögen anhaltende Angebotsrisiken im Nahen Osten gegen Anzeichen einer Erholung der Rohölexporte aus dem Golf und die Aussicht auf zusätzliche russische Energieversorgung ab.

In den Fokus rückt nun immer stärker die Fahrt aufnehmende Berichtssaison. Vor Handelsbeginn veröffentlichen unter anderem 3M, GE Aerospace, General Motors und RTX Drittquartalszahlen. Doch richtig spannend wird es nach Handelsende, wenn der zweite Quartalsbericht von SpaceX als börsennotiertes Unternehmen vorgelegt wird. Da das Unternehmen auch ein starkes KI-Standbein hat, sprechen Händler vom ersten Lackmustest im KI-Sektor in der laufenden Berichtsperiode in den USA. "Wie sind Investoren vor den Ergebnissen positioniert?", fragt Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas. "Die Stimmung war so eine Achterbahnfahrt, dass es für uns schwierig geworden ist, sie genau zu bestimmen. Wir glauben, dass Investoren den Zahlen eher positiv gegenüberstehen." Vorbörslich fällt der Kurs um 0,7 Prozent.

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October 20, 2026 06:22 ET (10:22 GMT)