MARKT USA/Wall Street-Schwung des späten Vortageshandels dürfte anhalten

Die Wall Street könnte am Dienstag den Schwung aus dem späten Vortagesgeschäft noch etwas halten. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine etwas festere Handelseröffnung am Kassamarkt schliessen. Am Vorabend waren die Indizes ohne neue Impulse spät ins Plus gedreht. Allerdings gilt es wichtige Geschäftszahlen von Unternehmensseite zu verarbeiten, die noch vor Handelsbeginn vorgelegt werden. So berichten unter anderem im Finanzsektor Bank of America und Goldman Sachs. Zuletzt hatten die Wettbewerber Citigroup, JP Morgan und Wells Fargo mit überzeugenden Zahlenvorlagen die Messlatte hoch gehängt.

Nur leicht stützend wirken auf den ersten Blick positive Daten aus China, denn die Wirtschaft dort hat sich im ersten Quartal nach dem Auslaufen der coronabedingten Restriktionen deutlich erholt. Die Wiederbelebung des Wachstums dürfte der Weltwirtschaft Auftrieb verleihen. Die chinesische Wirtschaft wuchs etwas deutlicher als erwartet. Allerdings fällt das Wachstum im langfristigen Vergleich eher mau aus. China sei nicht im Begriff, die Rolle zu wiederholen, die es nach der Finanzkrise 2008/09 gespielt habe, mahnen Ökonomen. Da Chinas Aufschwung in diesem Jahr von den Verbrauchern getragen werde, würden die Effekte eher im Inland als auf internationaler Ebene zu spüren sein, urteilt China-Ökonomin Louise Loo von Oxford Economics. Zudem sehen Volkswirte ganz allgemein Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung in China.

April 18, 2023