MARKT USA/Wall Street mit Gewinnen erwartet

In einem volatilen Geschäft signalisieren die Terminkontrakte auf die Wall-Street-Indizes gegenwärtig leichte Gewinne. Allerdings verlief der Handel in den vergangenen Tagen recht launisch und wechselhaft, so dass die Tendenz im Tagesverlauf auch am Freitag drehen kann. Die Anleger agieren weiter zwischen Corona-Pessimismus und Impfstoff-Optimismus. Einerseits gab es in dieser Woche positive Nachrichten über die baldige Zulassung von Impfstoffen, andererseits mussten zahlreiche Regierungen in Europa und in den US-Bundesstaaten ihre Massnahmen verschärfen, um der steigenden Zahl von Neuinfektionen zu begegnen.

"Wir sehen auf kurze Sicht Negatives", so drückt es Paul Jackson aus, Leiter der Anlagenstreuung bei Inveso: "Die Märkte sind damit beschäftigt, dies mit den längerfristig positiven Nachrichten rund um einen Impfstoff zu vereinbaren." So erwartet Jackson die Märkte auch in den kommenden Monaten in einem wechselhaften Auf und Ab. Danach, so glaubt er, dürfte es mit einem Impfstoff und der Öffnung der Wirtschaft zu einer Rally kommen. Derweil rechnet die US-Regierung für diesen Freitag mit dem Antrag auf eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs der Unternehmen Pfizer und Biontech.

Die Zahlen an der Corona-Front in den USA zeigen in jeder Hinsicht eine Verschlechterung, so beispielsweise bei den Neuinfizierten, die am Donnerstag bei fast 188.000 lag und damit um 10.000 über denen des Vortags. Es bestehe das Risiko von Gewinnmitnahmen, sagt Devisenexpertin Jane Foley von der Rabobank, die auf voraussichtlich wenig erfreuliche Wirtschaftsdaten in den kommenden beiden Quartalen verweist.

Bei den Einzelwerten lastet ein negativer Kommentar zum Gilead-Mittel "Remdesivir" auf der Aktie des Pharmakonzerns. Gilead Sciences büssen vorbörslich 1,9 Prozent ein. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät von dem Medikament "Remdesivir" zur Behandlung von Coronavirus-Patienten ab.

Positive Schlagzeilen zum möglichen Impfstoff der deutschen Biontech und des Kooperationspartnerns Pfizer stützen dagegen deren Kurse. Während Pfizer 1,9 Prozent anziehen, klettern die Biontech-Papiere 5,3 Prozent. "Wenn alles ohne Probleme verläuft", könnten die Impfstoffkandidaten von Pfizer bzw. Biontech und Moderna "in der zweiten Dezemberhälfte 2020" eine bedingte Marktzulassung erhalten, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Williams-Sonoma legen um 6,1 Prozent zu. Der Einzelhändler für Kochutensilien und andere Haushaltswaren legte Drittquartalszahlen über Markterwartung vor.

November 20, 2020 05:59 ET (10:59 GMT)