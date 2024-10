MARKT USA/Wall Street mit Abgaben erwartet

Nach den Kursgewinnen am Freitag dürfte die Wall Street am Montag mit Abgaben in den Handel starten. Der Future auf den breiteren S&P-500-Index liegt aktuell rund 0,5 Prozent im Minus.

Gesprächsthema am Markt ist noch der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag. Dieser war unerwartet besser als prognostiziert ausgefallen. Die Daten zeigen, dass die US-Wirtschaft weiterhin solide dasteht. Am Markt zerstreute dies etwas die Sorgen vor einem Abgleiten der Wirtschaft in eine Rezession.

Durch die positiven Arbeitsmarktdaten hat sich der Druck auf die US-Notenbank zur Stützung der Wirtschaft vermindert. Daher geht man am Markt nun nicht mehr von einer grossen Zinssenkung um 50 Basispunkte im November aus, sondern nur noch um 25 Basispunkte. Weitere Hinweise über den Zinskurs der Fed dürften die US-Verbraucherpreise für September am Donnerstag liefern, heisst es.

Die starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag haben eine weitere Zinssenkung um 50 Basispunkte durch die Federal Reserve vom Tisch genommen, und die US-Inflationsdaten vom Donnerstag werden dies wahrscheinlich nicht ändern, so ING-Analyst Francesco Pesole.

Zu Wochenbeginn stehen konjunkturseitig keine Veröffentlichungen an.

Zunehmend rückt nun auch die Berichtssaison für das dritte Quartal in den Fokus. So wird am Dienstag PepsiCo Quartalszahlen vorlegen. Am Freitag folgen dann JPMorgan, Blackrock und Wells Fargo.

Unter den Einzelwerten steigt die Aktie von Pfizer vorbörslich um 2,8 Prozent. Der Pharmakonzern hat offenbar einen aktivistischen Investor an Bord. Starboard Value habe sich mit 1 Milliarde US-Dollar bei Pfizer eingekauft und forderte Änderungen im Konzern zur Verbesserung der Performance, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

Die Aktien von Arcadium Lithium machen einen Kurssprung um rund 35 Prozent nach oben. Der Rohstoffriese Rio Tinto führt derzeit nach eigenen Angaben Übernahme-Gespräche mit dem Unternehmen. Arcadium Lithium wird derzeit an der Börse mit rund 3 Milliarden US-Dollar bewertet.

October 07, 2024