MARKT USA/Wall Street gut behauptet erwartet

Nach den deutlichen Abgaben zu Wochenbeginn dürfte die Wall Street am Dienstag gut behauptet in den Handel starten. Die Futures auf die wichtigsten Indizes liegen 0,3 Prozent im Plus.

Angesichts der anhalten Sorgen vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten, dürften jedoch auch die Anleger in den USA weiter vorsichtig agieren. Bremsend wirkte zuletzt auch der jüngste Anstieg der Marktzinsen. Nachdem sich die US-Wirtschaft weiter solide zeigt, wurde am Markt eine weitere grosse Zinssenkung der US-Notenbank um 50 Basispunkte im November ausgepreist, woraufhin die Marktzinsen wieder deutlich stiegen. Im Blick stehen nun die US-Inflationsdaten für September, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Grosse Überraschungen werden hier am Markt jedoch nicht erwartet. Auch vom Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung erwartet man wenig Neuigkeiten hinsichtlich des weiteren Zinskurses der US-Notenbank.

In den Fokus der Anleger rückt nun auch zunehmend die anlaufende Berichtssaison. Bereits vor Handelsbeginn hat Pepsico Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Der Getränke- und Snackkonzern enttäuschte dabei bei den Umsätzen, die unter den Markterwartungen lagen. Zudem wurde der Umsatzausblick für 2024 gesenkt. Die Aktie gibt vorbörslich um 1,3 Prozent nach.

Die Google-Mutter Alphabet (+0,5%) hat vor Gericht eine Niederlage eingefahren. Ein US-Bundesrichter wies Google an, Nutzern den Kauf von Apps auf dem Android -Betriebssystem des Unternehmens unter Umgehung des Google Play Store zu ermöglichen. Der US-Konzern kündigte an, die Entscheidung anzufechten.

Konjunturseitig ist die Agenda übersichtlich. Veröffentlicht werden lediglich Daten zur Handelsbilanz für August.

