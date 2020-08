MARKT USA/Wall Street freundlich und in Rekordlaune erwartet

Die Rally zum Wochenschluss dürfte sich an der Wall Street am Montag fortsetzen. Der Aktienterminmarkt suggeriert einen freundlichen Auftakt am Kassamarkt. Anleger erwarten weitere Allzeithochs des S&P-500. Getragen wird die positive Stimmung von Hoffnungen auf potenzielle Mittel gegen Covid-19. Die US-Behörden haben den Einsatz von Blutplasma bei der Behandlung von Erkrankungen an dem neuartigen Coronavirus generell erlaubt. Das Plasma könne bei der Therapie der von dem Erreger ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 "effektiv" sein, erklärte die Gesundheitsbehörde FDA. Ein vollumfängliche Zulassung wurde allerdings noch nicht erteilt.

"Jede positive Nachricht im Kampf gegen den Virus treibt den Markt", sagt Chefmarktstrategin Seema Shah von Principal Global Investors. Sie warnt jedoch vor vorschnellem Optimismus angesichts des komplexen Zulassungsverfahrens. Positiv werden die rückläufigen Neuinfektionen in den USA zur Kenntnis genommen. Die Fallzahlen sanken auf das tiefste Niveau seit über zwei Monaten.

Angesichts der positiven Schlagzeilen in der Corona-Pandemie geraten belastenden Faktoren in den Hintergrund. Demokraten und Republikaner kommen bei den Verhandlungen über ein neues Corona-Hilfspaket weiterhin nicht voran. Und im Konflikt zwischen den USA und China gibt es noch keine echten Entspannungssignale. Zwar wollen beide Seiten in Kürze miteinander sprechen, doch US-Präsident Donald Trump hält auch ein Scheitern der Gespräche für denkbar.

August 24, 2020