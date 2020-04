MARKT USA/Wall Street etwas fester erwartet

(Technische Wiederholung)

Nachdem Hoffnungen auf ein mögliches Medikament gegen Covid-19 den US-Börsen am Vortag zu deutlichen Gewinnen verholfen haben, wird die Wall Street am Donnerstag mit nur leichten Aufschlägen zu Handelsbeginn erwartet. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,3 Prozent zu. Die Anleger halten sich vor den Ergebnissen der Sitzung der Europäischen Zentralbank und der Bekanntgabe neuer Daten zum US-Arbeitsmarkt zurück, heisst es von Marktteilnehmern.

Die Hoffnung auf ein Medikament stärkt zwar die Zuversicht der Investoren, dass die Pandemie ihren Höhepunkt erreicht hat und die harten Massnahmen zur Eindämmung bald weiter gelockert werden können. Die tiefen Spuren, die die Pandemie in der US-Wirtschaft und global hinterlassen hat, bereiten jedoch weiterhin grosse Sorge. Positiv wirken die Aussagen von Fed-Präsident Jerome Powell vom Vortag nach, dass die US-Notenbank zu weiteren aggressiven Schritten bereit ist, um eine Erholung der US-Wirtschaft zu unterstützen. Die Blicke der Anleger richten sich nun auch auf die Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor Handelsbeginn in den USA.

Konjunkturseitig stehen vor allem die wöchentlichen Zahlen der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Fokus, denn die Stilllegung der US-Wirtschaft hat in den vergangenen Wochen zu einem dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit in den USA geführt. Veröffentlich werden die Daten noch vor der Startglocke.

"Aus der Sicht der Investoren kommt es vor allem darauf an, dass ein Höhepunkt (bei den Arbeitslosenansprüchen) erreicht wird", so Sebastien Galy, Makrostratege bei Nordea Asset Management. "Wir haben eine Beschleunigung gesehen, und jetzt beginnt sie sich abzuschwächen."

Für Bewegung bei den Einzelwerten dürfte vor allem die auf Hochtouren laufende Berichtssaison sorgen. Am Mittwoch nach Handelsschluss hatten bereits Technologiegrössen wie Facebook, Microsoft, Tesla und Qualcomm ihre Geschäftszahlen vorgelegt. Am frühen Donnerstagnachmittag europäischer Zeit folgen Dow Inc, Twitter, McDonald's, American Airlines Group und Intercontinental Exchange Group.

