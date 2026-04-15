Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’295 0.2%  SPI 18’686 0.2%  Dow 48’536 0.7%  DAX 24’053 0.0%  Euro 0.9211 0.0%  EStoxx50 5’962 -0.4%  Gold 4’802 -0.8%  Bitcoin 57’946 0.1%  Dollar 0.7817 0.1%  Öl 96.1 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335SAP345952Roche149905998Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kaufchance bei Cemex? Morgan Stanley wird bullish für den Baustoffriesen
ASML-Aktie schwächer: Erhöhung des Jahresziel nach überraschend starkem ersten Quartal
Ausblick: Bank of America gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Broadcom und Meta vertiefen Partnerschaft für KI-Chips - Aktien höher
Ausblick: Netflix zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Suche...
eToro entdecken

Bank of America Aktie 748628 / US0605051046

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.04.2026 12:13:40

MARKT USA/Wall Street dürfte Verschnaufpause einlegen

Morgan Stanley
142.98 CHF 1.24%
Kaufen Verkaufen

Die US-Börsen dürften zum Start in den Mittwochshandel auf der Stelle treten. Die Futures auf die grossen Aktienindizes deuten eine kaum veränderte Eröffnung am Kassamarkt an. Stimmungstützend wirken weiter optimistische Erwartungen an Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Nachdem erste Gespräche am Wochenende ergebnislos abgebrochen worden waren, hat US-Präsident Trump nun die Möglichkeit einer zweiten Gesprächsrunde angedeutet. Das Ende des Kriegs sei "sehr nahe", sagte er.

Die am Vortag kräftig gefallenen Ölpreise legen aktuell leicht zu, liegen aber weiter klar unter der Marke von 100 Dollar. Der Preis für ein Barrel Brentöl steigt aktuell um 1,5 Prozent auf gut 96 Dollar. Der Dollar tendiert gut behauptet. Am US-Anleihemarkt steigt die Zehnjahresrendite um 1 Basispunkt auf 4,26 Prozent. Gold verbilligt sich um 1 Prozent auf 4.794 Dollar je Feinunze.

Konjunkturdaten dürften eher wenig bewegen, nachdem am Vortag unerwartet günstig ausgefallene Erzeugerpreisdaten Inflations- und somit Zinserhöhungserwartungen etwas gelindert hatten. Noch vor Handelsbeginn werden der Empire State Manufactoring Index und Import- und Exportpreise für März veröffentlicht. Im Späthandel steht der Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank auf dem Kalender.

Auf Unternehmensseite veröffentlichen mit der Bank of America und Morgan Stanley zwei weitere grosse US-Banken Geschäftszahlen. Beide Aktien tendieren vorbörslich wenig verändert.

Broadcom rücken im vorbörslichen Handel um 2,8 Prozent vor, nachdem der Chiphersteller den Ausbau seiner Partnerschaft mit Meta bekanntgegeben hat. Broadcom wird die Facebook-Mutter in noch grösserem Umfang mit speziell angefertigten KI-Chips beliefern. Meta tendieren behauptet.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2026 06:14 ET (10:14 GMT)

Nachrichten zu Bank of America Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Lam Research, KLA & Applied Materials mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Lam Research
✅ KLA
✅ Applied Materials

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Lam Research, KLA & Applied Materials mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:07 Marktüberblick: Banken gesucht
09:00 Die Zuversicht ist zurückgekehrt
08:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
07:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Lam Research, KLA & Applied Materials mit François Bloch
06:06 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 24‘000-Punkte-Marke überboten
14.04.26 Julius Bär: 12.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Medmix AG
14.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Richemont, Holcim, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’823.44 19.23 BC7SLU
Short 14’086.44 13.97 BLPSVU
Short 14’609.09 8.94 BW3SLU
SMI-Kurs: 13’294.80 15.04.2026 11:59:55
Long 12’722.63 19.81 S6DBXU
Long 12’421.42 13.68 S9OBOU
Long 11’914.01 9.00 SKTB3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
D-Wave Quantum Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit D-Wave Quantum ein
Sika-Aktie dennoch im Aufwind: Jahresstart mit Umsatzrückgang
Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: Dow letztlich freundlich -- SMI schliesst fester -- DAX beendet Handel über 24'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen mit Plus - Nikkei zieht stark an
Globalstar-Aktie mit Kursfeuerwerk: Übernahme durch Amazon im Blick
NVIDIA Aktie News: NVIDIA zieht am Dienstagabend an
Novo Nordisk und OpenAI vereinbaren strategische KI-Partnerschaft - Aktie fester
Sunrise-Aktie tiefer: Technische Störung legt Kundendienst lahm
ETF-Sparplan richtig starten: Ohne typische Anfängerfehler
Ausblick: ASML präsentiert Quartalsergebnisse

Top-Rankings

KW 15: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 15: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 15: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.