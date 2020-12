MARKT USA/Wall Street dürfte Rekordkurs fortsetzen

Die US-Börsen dürften ihre Rekordjagd am Dienstag fortsetzen. Die Futures auf die wichtigen Aktienindizes deuten eine etwas festere Eröffnung am Kassamarkt an.

Billiges Zentralbankgeld und Wirtschaftsstimuli der Regierung, mit denen die Folgen der Corona-Krise gemildert werden sollen, befeuern weiter die Kauflaune. Der S&P-500 liegt trotz des zwischenzeitlichen Einbruchs im Frühjahr zum Höhepunkt der Corona-Krise seit Jahresbeginn 15 Prozent im Plus, nachdem er 2019 um 29 Prozent gestiegen war. Beim technologielastigen Nasdaq-Composite summiert sich der diesjährige Zuwachs auf 43 Prozent.

Einige Anleger liessen sich allein von der Rekordjagd mitreissen, meint Carsten Brzeski, Leiter des Macro-Research bei ING. Er spricht von fiktiven Schwellen, die aber ein Eigenleben entwickeln könnten. Genau dies sei derzeit der Fall.

Zur guten Stimmung am Dienstag trägt bei, dass das US-Repräsentantenhaus die geplante Einmalzahlung im Rahmen des jüngsten Konjunkturprogramms auf 2.000 Dollar pro Person erhöht hat. Ursprünglich sollten die Bürger nur Schecks über 600 Dollar erhalten. Allerdings muss der Senat der Erhöhung erst noch zustimmen. Das Volumen des Massnahmenpakets würde sich damit von 900 Milliarden Dollar auf über 1,3 Billionen erhöhen.

Und nicht zuletzt herrscht weiter Zuversicht, dass Impfstoffe gegen Corona bald in der Breite verfügbar sein dürften. Als aktuell aussichtsreicher Kandidat gilt das Vakzin von Astrazeneca, das nach Medienberichten unmittelbar vor der Zulassung in Grossbritannien stehen dürfte.

Die Aktie des "Impfstoffsiegers" Biontech wird derweil nach dem kräftigen Rücksetzer vom Montag vorbörslich erneut 5 Prozent niedriger getaxt. Im Handel wird auf Berichte über Lieferschwierigkeiten verwiesen, die zum Teil auf Produktionsengpässe wie auch Kühlprobleme zurückzuführen seien. Allerdings heisst es auch, dass die Luft nach den massiven Kursanstiegen zu Jahresbeginn schon länger draussen sei und das Konkurrenzangebot zunehme. Auf Monatssicht haben Biontech rund 20 Prozent an Wert verloren. Seit Jahresbeginn liegt das Papier immer noch rund 130 Prozent im Plus.

December 29, 2020 06:06 ET (11:06 GMT)