MARKT USA/Wall Street dürfte auf Rekordkurs bleiben

Anleger an der Wall Street bleiben am Dienstag in Kauflaune. Der Aktienterminmarkt signalisiert einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt. Auch die Nasdaq dürfte nach dem Rekordhoch des Vortages weiter zulegen, weil auch die Rally im Technologiesektor weiterzulaufen scheint. Händler sprechen von einem breiten Marktoptimismus rund um Künstliche Intelligenz. Dieser überlagere Gegenwind in anderen Sektoren. Zwar bestehen weiterhin Bedenken mit Blick auf stark gestiegenen Anleiherenditen in der Nähe von Mehrjahrzehnthochs. Aber immerhin klettern die Renditen aktuell nicht mehr, sondern kommen sogar leicht zurück und stützen daher den Aktienmarkt etwas. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Auktion dreijähriger US-Staatsanleihen im Umfang von 58 Milliarden Dollar am frühen Abend (MEZ).

Aktienkäufer betrachteten die Aktienmärkte als primäres inflationsgeschütztes Wachstumsvehikel, heisst es im Handel. Ein Rückgang der Ölpreise unter die Marke von 100 US-Dollar stützt ebenfalls die Kauflaune. Die Preise fallen angesichts von Berichten über ein steigendes Angebot aus dem Nahen Osten. Der Preisverfall bei Rohöl lindert zudem die Inflationssorgen. "Kuwait gibt an, derzeit 75 Prozent des Vorkriegsniveaus zu produzieren, während die Saudis den offiziellen Verkaufspreis ab November für Lieferungen nach Asien gesenkt haben - ein Zeichen für eine verbesserte Versorgungslage", urteilen die ING-Analysten.

Im KI-Sektor ziehen AMD vorbörslich um 1,3 Prozent an. CEO Lisa Su äusserte sich optimistisch zur Chipnachfrage. Diese übersteige das Angebot. Applied Digital ziehen um 2,6 Prozent an, der Betreiber von Rechenzentren sicherte sich für einen geplanten KI-Standort in Finnland Zugang zu einer potenziellen Stromkapazität von bis zu 1 GW.

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October 06, 2026 07:00 ET (11:00 GMT)