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27.11.2026 12:22:41
MARKT USA/US-Börsen vor kräftiger Erholung - KI-Aktien wieder vorne erwartet
Die US-Aktienmärkte steuern am Freitag auf einen sehr festen Handelsstart zu. Die Futures auf die Aktienindizes ziehen um bis zu 2,5 Prozent an. Nach dem Thanksgiving-Feiertag dürften vor allem wieder Technologiewerte, speziell solche mit KI-Fantasie gefragt sein. Anleger nutzten die jüngsten herben Kursverluste offenbar verstärkt zum Wiedereinstieg, heisst es im Handel. Am Mittwoch hatten die meisten Indizes zwar mit leichten Verlusten geschlossen, das aber, nachdem sie sich im Handelsverlauf von den Tagestiefs massiv erholt hatten. Der Nasdaq-Composite hatte da schon knapp 5 Prozent im Minus gelegen.
Am Anleihemarkt zeichnen sich Kursverluste ab, die Renditen ziehen also an. Marktbeobachter sehen das aber eher als positives Zeichen, denn der Anstieg der Marktzinsen dürfte damit zusammenhängen, dass viele Akteure wieder risikobereiter agieren, nachdem sie zuvor noch sichere Häfen wie Anleihen angesteuert hätten. Die US-10-Jahresrendite steigt um 6 Basispunkte auf 4,91 Prozent. Das stützt den Dollar, der leicht anzieht auf 1,0961 je Euro.
Der Handel dürfte nach dem Thanksgiving-Feiertag und angesichts einer verkürzten Sitzung am sogenannten Black Friday vergleichsweise ruhig verlaufen. Geringere Umsätze als üblich könnten dabei zugleich stärkere Kursschwankungen begünstigen.
Trotz der sich abzeichnenden Erholung hinterfragen viele Marktteilnehmer weiter, ob sich die hohen, teilweise kreditfinanzierten Investitionen in die KI-Infrastruktur angesichts steigender Zinsen rechnen werden. Dazu haben sie verschärfte Exportrestriktionen für Halbleiter durch die US-Regierung im Blick. Nvidia soll bereits seine Fertigungspartner angewiesen haben, vorerst keine Server mit Nvidia-Chips mehr nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien zu liefern. Hintergrund sind die Bemühungen Washingtons, den Zugang Chinas zu den KI-Chips des Konzerns zu begrenzen.
Die Wochenausklang erwartete Erholung müsse man vor dem Hintergrund eines schwachen Monatsverlaufs einordnen, sagen Marktteilnehmer. Im November lägen die grossen Indizes weiterhin zwischen 3 und 7,3 Prozent im Minus. Die entscheidende Frage dürfte daher sein, ob die aktuelle Erholung auch bei wieder höheren Handelsumsätzen in der kommenden Woche Bestand haben werde. Bislang handele es sich vor allem um eine kräftige Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 27, 2026 06:22 ET (11:22 GMT)
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