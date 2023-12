MARKT USA/US-Arbeitsmarktbericht wohl richtungweisend

Die Futures auf die US-Aktienindizes deuten zwar einen wenig veränderten Start an der Wall Street an, für die tatsächliche Tendenz dürfte aber erst der US-Arbeitsmarktbericht für November entscheiden. Er wird eine Stunde vor Handelsbeginn veröffentlicht. Zuletzt hatte die Einschätzung für gute Stimmung an den Finanzmärkten gesorgt, dass die US-Konjunktur eine weiche Landung erfahren dürfte, also keine Rezession droht, und zugleich die Zeichen auf Zinssenkungen stehen.

In dieser Gemengelage könnte ein zu gut ausfallender Arbeitsmarktbericht zum Belastungsfaktor für den Aktien- und vor allem auch den Anleihemarkt werden, nachdem jüngst Signale einer Abkühlung auf dem lange überhitzten Arbeitsmarkt die Spekulation noch befeuert hatten, dass die US-Notenbank im kommenden Jahr die Zinsen in mehreren Schritten deutlich senken dürfte. Als Folge ging es mit den Renditen am Anleihemarkt rasant abwärts, was zugleich den Aktienmarkt beflügelte.

Sollte der Bericht nun zeigen, dass der Arbeitsmarkt weiter brummt, könnte das die US-Notenbank sogar wieder über Zinserhöhungen nachdenken lassen. Zuletzt hatte US-Notenbankchef Powell gesagt, dass Gedanken an Zinssenkungen verfrüht seien, zugleich aber signalisiert, dass die Zeit der Zinserhöhungen wohl vorbei sein dürfte.

Prognostiziert wird ein Stellenzuwachs um 190.000 nach 150.000 im Vormonat. Der Anstieg der durchschnittlichen Stundenlöhne - ein Indiz für die Inflationsentwicklung - wird bei 0,3% zum Vormonat gesehen.

Unternehmensseitig haben Docusign und Broadcom Quartalszahlen vorgelegt, die in beiden Fällen gewinnseitig besser als erwartet ausfielen. Docusign tendieren vorbörslich knapp behauptet, Broadcom ziehen um 1 Prozent an.

