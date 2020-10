MARKT USA/Trumps Corona-Infektion schickt Börse auf Talfahrt

Zum Wochenausklang zeichnen sich an den US-Börsen kräftige Verluste ab, nachdem US-Präsident Donald Trump positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die Futures auf die grossen Aktienindizes liegen zwischen 1,4 und 2,1 Prozent im Minus, auch wenn das Weisse Haus beteuerte, dem Präsidenten gehe es bislang gut. Anleger befürchten, dass die für den 3. November angesetzte Präsidentschaftswahl verschoben werden muss und sich die Phase der politischen Unsicherheit verlängert. Auch ein neues Corona-Hilfspaket, auf das sich Demokraten und Republikaner schon seit Wochen nicht einigen können, dürfte sich noch weiter verzögern.

Die Corona-Infektion des Präsidenten könnte sogar den normalerweise stark beachteten Arbeitsmarktbericht der US-Regierung in den Hintergrund drängen, der am Freitag eine Stunde vor Handelsbeginn an der Wall Street veröffentlicht wird. Der Arbeitsmarkt in den USA hat sich bislang nur langsam von dem Einbruch im Frühjahr erholt. Für September prognostizieren Volkswirte einen Beschäftigungsaufbau von 800.000 Stellen ausserhalb des Landwirtschaftssektors. Allerdings waren der Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP vom Mittwoch und die am Donnerstag veröffentlichte Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe besser als erwartet ausgefallen, was mit Blick auf die Daten am Freitag leicht optimistisch stimmte.

Neben dem Arbeitsmarktbericht stehen die August-Daten zum Auftragseingang und der Uni-Michigan-Index der Verbraucherstimmung im September in zweiter Lesung auf der Agenda. Sie folgen eine halbe Stunde nach der Startglocke.

Unter den Einzelwerten liegen Nu Skin im vorbörslichen Handel gegen die negative Tendenz 7,5 Prozent im Plus. Der Anbieter von Hautpflegeprodukten hat seine Umsatzprognose für das dritte Quartal angehoben.

Pool Corp profitieren derweil nicht von der Aufnahme der Aktien in den S&P-500, wo sie am 7. Oktober den Platz von E*Trade einnehmen werden. E*Trade wird von Morgan Stanley übernommen. Pool Corp liegen 1 Prozent im Minus, E*Trade sinken um 0,7 Prozent.

Damit geht Tesla erneut leer aus, nachdem die Aktie des Elektroautobauers bei der jüngsten Aktualisierung der S&P-500-Zusammensetzung bereits im September für viele Marktteilnehmer überraschend leer ausgegangen und der Kurs darauf stärker unter Druck geraten war. Tesla geben um 5 Prozent nach.

